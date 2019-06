Attaque de deux pétroliers dans le Golfe : les cours du pétrole flambent

En mer d'Oman, deux pétroliers ont été vraisemblablement attaqués ou torpillés ce jeudi matin près du détroit d'Ormuz. Cette zone stratégique se trouve entre l'Iran et la péninsule arabique. Tous les marins à bord ont pu être secourus. Ce grave incident a immédiatement provoqué une flambée des cours du pétrole, avec une hausse de plus de 4% sur les marchés mondiaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.