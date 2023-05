Marseillais tué dans une attaque à Djerba : l'émotion de ses proches et voisins

Il a été abattu à 42 ans. Dan Benjamin Haddad laisse derrière lui quatre enfants et toute une famille endeuillée, comme son cousin qui est dévasté. "Ses enfants sont tout petits encore. Je ne sais même pas comment ils vont pouvoir réussir à s'épanouir sans un père, qui n'a rien demandé à personne. Il était juste là à faire son pèlerinage", confie difficilement Elazar Ammar. Ce mercredi 10 mai, le rideau de sa boulangerie reste baissé. Dans le quartier, il était connu par tous les commerçants. Faycal Balbali, épicier primeur du "Market Fruits et légumes", qui se trouve juste en face, a du mal à masquer son émotion. Tous les voisins, sidérés, décrivent un homme bon et dévoué. À la Grande synagogue de Marseille, on dénonce un acte de barbarie antisémite sur des pèlerins juifs. Jeudi 11 mai, un moment de recueillement sera organisé dans la synagogue. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar