Attaque de la Préfecture de police de Paris : retour sur le déroulement des faits

Une attaque meurtrière au couteau a eu lieu à la Préfecture de police de Paris. Quatre policiers et l'assaillant sont morts. Un blessé a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Percy. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Mais que s'est-il passé exactement ?