Attaque de missiles : coupure d'électricité et d'eau en Ukraine

Des cibles choisies, comme sur les images, une centrale hydroélectrique près de Zaporijia ou encore autour de Kiev. Une cinquantaine de missiles ont été tirés depuis la Russie, c'est une guerre de l'énergie. Dans la capitale, les pompes électriques ne fonctionnent plus. Elles alimentent 80% de la population en eau. Il faut compter des heures d'attente pour quelques bidons. Sur place, des Français nous racontent. "Les réseaux d'eau à Kiev sont très vieux. Une fois qu'ils ont touché un peu les réserves d'eau et que ça tombe sur une route ou sur quelque chose, les canalisations sont très vieilles, c'est très facile de tous nous mettre en l'air", déclare Pierre Gazagnes. "Il y a des coupures de 4 h, suivant les quartiers où vous habitez. Vous imaginez, sans chauffage, sans électricité tout l'hiver, bien sûr que c'est inquiétant", ajoute David Franck. À Mykolaïv, la centrale électrique est pour l'instant intact, mais il n'y a plus d'eau depuis le mois d'avril et il est impossible d'accéder aux canalisations pour les réparer. Chaque jour, il y a de nouveaux bombardements. "Je récupère de l'eau quand il pleut pour laver mes vêtements. Et ça, c'est pour cuisiner et pour boire", confie un senior. "Pour rien au monde, je ne quitterai ma ville. J'y suis attachée, et c'est tout", poursuit une habitante. TF1 | Reportage F. De Juvigny, B. Christal, B. Bonne