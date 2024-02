Attaque du 7 octobre : l’émotion des familles des victimes françaises

La prière aux morts, le Kaddish, résonne dans la cour d’honneur des Invalides. Quarante-deux portraits, Nora avait douze ans, Céline 32 ans, Ronnie 60. Les visages des victimes françaises de l’attaque terroriste du 7 octobre. Leurs familles leur rendent hommage, certains sont venus d’Israël. Dans son discours, Emmanuel Macron dénonce le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. “Leurs vies méritent sans relâche de nous battre contre les idées de haine. De ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé ici, comme là-bas”, explique le président de la République. Toute la classe politique était représentée ce matin, y compris les députés insoumis, dont la présence fait polémique. Plus de 300 personnes sont venues se recueillir sur l'esplanade des Invalides. Trois Français sont toujours portés disparus. Trois chaises vides lors de cet hommage national, pour Ohad Yahalomi, Orion Hernandez Radoux et Ofer Kalderon. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Dubail