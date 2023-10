Attaque du Hamas : combien d'enfants otages ?

Cela fait cinq jours qu'Ester, grand-mère d'Eithan, enfant enlevé en Israël, est sans nouvelles de lui. Les plus longs de sa vie, à se demander ce que son petit-fils, Eitan, douze ans et demi, a pu ressentir lorsqu'il a été enlevé avec son père, pieds nus en pyjama. Silence du côté du gouvernement israélien, alors elle implore la France, le pays de la mère d'Eitan. Combien d'enfants sont enlevés, aux côtés du petit garçon ? C'est trop tôt pour le dire. Sur les réseaux sociaux, des visages d'enfants, des avis de recherche de tout le pays, et certains n'ont que quelques mois. Parmi eux, ceux de Noam, douze ans; Navey, huit ans, et Yael en a trois. La cousine et les neveux de Shaked, mais depuis samedi, rien, que des questions sans réponse. Depuis toujours, quel que soit le territoire, l’idée que des enfants soient pris pour cible horrifie Shaked, tante et cousines d’enfants enlevés. "Les enfants ne devraient pas être tués ni les nôtres ni les leurs, ni aucun.", dit-elle. L'impuissance d'une tante, venue chercher de l'aide auprès de l'ambassade d'Allemagne. Ses deux neveux ont la nationalité allemande. TF1 | Reportage F. De Juvigny, B. Christal, P. Lormant, A. Pocry