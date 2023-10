Attaque du Hamas : l'échec des services secrets israéliens ?

C'est une armée dotée des outils de renseignements parmi les plus pointus au monde. Ils permettent, comme ce que l'on voit à l'image, de mener des raids éclair en territoire palestinien pour interpeller des suspects. Les soldats israéliens sont également capables d'effectuer des frappes chirurgicales avec des cibles surveillées à distance. Sur cette vidéo, en tête de cet article, une mosquée est scrutée depuis le ciel. De possibles hommes armés étaient à l'intérieur. Pour bénéficier de tous ces moyens, l'État israélien dépense des centaines de millions d'euros, dans des satellites et des caméras spéciales. Comment expliquer, alors, les défaillances liées à l'attaque de ce samedi 7 octobre minutieusement préparée ? Pour Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Ifri, il y aurait eu une erreur d'analyse des services de renseignements israéliens. Au sein de l'armée israélienne, depuis plusieurs heures, certaines voix se font entendre pour parler d'un échec cinglant, comme l'explique David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Fondation Jean-Jaurès). Après avoir convoqué tout à l'heure une réunion de crise, il appartient désormais au Premier ministre Benjamin Netanyahou de s'expliquer. La presse israélienne évoque un dysfonctionnement de grande ampleur. TF1 | Reportage F.X. Ménage, S. Humblot