Attaque du Hamas : les répercussions politiques en Israël

Esther Lefebvre, envoyée spéciale de TF1 à Tel Aviv, affirme que c'est un désaveu terrible pour le gouvernement d'un côté et en même temps, on sent pour la première depuis bien longtemps un début d'union nationale. C'est un désaveu parce que le gouvernement avait fait des questions de sécurité une question prioritaire et parce que la société israélienne était plus fracturée, plus divisée plus que jamais. Un exemple, à Tel Aviv, sur une avenue très symbolique, normalement, tous les samedis soir, il y a autour de nous des milliers de manifestants, contre la réforme de la justice ce samedi 7 octobre 2023, l'avenue est quasiment vide. Il n'y a pas de manifestation. Il y a presque une heure maintenant on a entendu d'ailleurs de très fortes détonations qui ont fait que les automobilistes se sont précipités hors de leurs voitures pour se mettre à l'abri. Ce soir, la société israélienne semble être en train de se rassembler et de faire front derrière son gouvernement ainsi que sa classe politique. Les opposants au gouvernement ont accepté de former un gouvernement d'union nationale. TF1 | Reportage E. Lefebvre