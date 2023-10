Attaque du Hamas : Israël découvre l'horreur des massacres

Escortés par l'armée israélienne, des journalistes pénètrent pour la première fois dans le kibboutz, le village communautaire de Kfar Aza. Ils y découvrent l'horreur, les destructions, les maisons brûlées et les cadavres. Selon Itai Veruv, général de division de l'armée israélienne, des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles ont été tués dans leur lit, dans leurs abris, dans leurs salles à manger et dans leurs jardins. Dans une vidéo de propagande qui circule sur les réseaux sociaux, on entend les ordres échangés par les assaillants par radio. Une autre vidéo est difficile à localiser, mais elle permet de voir l'objectif sans équivoque des commandos qui ont attaqué les kibboutz : aucun des habitants ne doit sortir vivant. Trois jours après les attaques, le monde entier a les yeux braqués sur ces kibboutz, théâtres de massacres sans précédent. L'une de nos équipes a tenté de se rendre à Be’eri, cet après-midi du 10 octobre, impossible d'y accéder. La zone de Be'eri n'est pas encore sécurisée, mais des images nous sont parvenues aujourd'hui. On y voit les volontaires d'une association de premiers secours y enlever des cadavres par dizaines. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Peccatier, M. Kherraji