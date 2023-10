Attaque du Hamas : que sait-on des 9 disparus français ?

Emmanuel Macron les a assurées de son soutien. Dès son arrivée en Israël, ce mardi 24 octobre, il s'est entretenu avec les familles de Français touchés par l'attaque du Hamas. Dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, on peut voir le chef d'État tenir les mains de Hadas Kalderon, dont les enfants et l'ex-mari sont toujours portés disparus. "J'espère que vous avez de bonnes nouvelles", lance la mère de famille à Emmanuel Macron. Erez, 12 ans, Sahar, 16 ans, et Ofer, le père de leurs enfants, sont-ils morts ou retenus en otage ? Emmanuel Macron lui a donné des raisons de croire que ses proches sont toujours vivants. "Il ne peut pas donner beaucoup d'informations, mais j'ai compris que mes enfants et mon mari étaient toujours en vie. Ça me donne de l'espoir. Je sais qu'ils vont bien, et que le Président fera de son mieux pour les ramener à la maison", confie-t-elle, émue, à nos envoyés spéciaux.