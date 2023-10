Attaque d'une Rave Party : notre équipe sur les lieux du massacre

Des corps à perte de vue, sur le bord des routes, dans les champs, les cadavres de ceux qui ont tenté de fuir l'attaque du festival de musique techno. Saar, festivalier, a participé à la fête. Lors du début de l'assaut, il s'est réfugié dans un abri, le jeune homme a échappé au pire. "Le terroriste est entré avec un pistolet-mitrailleur Uzi. J'ai reconnu la forme du chargeur. Il nous a tiré dessus à bout portant. J'étais dans la deuxième rangée de personnes. Tous ceux dans les premières et deuxièmes rangées sont morts, à part moi.", témoigne-t-il. Sur une vidéo enregistrée par la caméra embarquée d'une voiture de victime, un terroriste tire en direction d'un festivalier avant de le faire prisonnier. Derrière eux, sous le coffre de la voiture, un homme fait le mort, un assaillant s'en rend compte et vient l'exécuter. L'assaut a duré plus de six heures. Les islamistes étaient très organisés et sur-armés pour faire un maximum de dégâts. Des images de drones montrent l'ampleur de l'opération terroriste et la panique qu'elle a provoquée. Des véhicules ont été abandonnés, bloqués lors de la fuite des festivaliers, une partie d'entre eux a été calcinée. TF1 | T. Misrachi, S. Riou, J.F. Jouanne