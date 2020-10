Attaque meurtrière à Nice : les habitants de nouveau sous le choc

Dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes) ce jeudi après-midi, nous rencontrons des habitants traumatisés, sidérés par l'attaque au couteau meurtrière dans la basilique Notre-Dame ce matin. Beaucoup de questions mais surtout le souvenir ravivé de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais où l'ambiance était lourde aujourd'hui. "La blessure ne s'est pas encore refermée", a rappelé une Niçoise, profondément choquée. Face à la répétition de ces événements meurtriers sur leur territoire, les Niçois attendent désormais des actes forts du gouvernement contre le terrorisme qui a une nouvelle fois endeuillé leur ville. Ils ne veulent pas constamment vivre dans la crainte. "Avec une telle violence, on se demande ce qu'il faut faire. Est-ce que le pouvoir public va être capable de réagir ?...", s'est interrogé un habitant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.