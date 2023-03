Attaque russe en Ukraine : des dizaines de villes bombardées

Officiellement, les frappes russes ne visent que les infrastructures énergétiques ukrainiennes comme à Kiev. Mais bien souvent, ce sont les civils qui paient le prix fort. Dans une ville à l'ouest, toute une famille disparaît en un instant, victime d'un tir de missile balistique russe. Plus de 80 missiles et bombes, tirés depuis la mer, les airs et le territoire russe. Les images diffusées ce jeudi par Moscou montrent un déluge de feu qui s'abat sur une vingtaine de villes ukrainiennes. Notre équipe sur place à l'est du pays constate que ces bombardements massifs n'impressionnent guère la population. La Russie a pourtant utilisé plusieurs missiles hypersoniques de dernière génération. Selon les experts, son stock de munitions s'épuise. Affecté par ces frappes, le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijia a été interrompu plusieurs heures. Une violation grave de la sécurité nucléaire selon l'Union européenne. TF1 | Reportage B. Christal