Attaqués à l'acide : ils racontent leur nuit d'horreur

Le souvenir de cette soirée, ils le porteront à vie sur leur peau. En octobre 2022, à une heure du matin, nuit noire, les deux étudiants rentrent de soirée. Une camionnette s'arrête au feu-vert, à l'intérieur deux hommes les interpellent. "On s'approche pour les aider, dès qu'on a été à portée de main, ils ont juste sorti une bouteille et ils nous ont aspergés d'acide.", raconte l'une des victimes. Les auteurs des faits s'enfuient. La douleur est trop forte, l'instinct de survie prend le dessus. Les deux jeunes se précipitent vers le point d'eau le plus proche, la Charente, tout en appelant les secours. Très vite, ils sont transférés à l'hôpital le plus proche. Le plus jeune d'entre eux, tout juste 20 ans, est aussi le plus touché. Les victimes et leurs familles réclament maintenant justice, mais depuis l'attaque, aucune piste étudiée n'a abouti. L'enquête est d'autant plus compliquée qu'il s'agit d'un acte inédit, selon la police d'Angoulême. Les forces de l'ordre ont depuis lancé un appel à témoin, avec l'espoir de retrouver d'autres victimes potentielles. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Vieira, C. Devaux