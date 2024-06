Le mystère des orques qui tapent les voiliers enfin résolu

Nous sommes dans le détroit de Gibraltar avec une équipe de scientifiques de l'institut SIRSE. On voit à l'arrière une orque qui entre en contact avec le bateau. Et sous l'eau, une des images qui ont permis aux chercheurs de confirmer leur intuition. On a l'impression de les entendre rire. Les orques jouent-elles un jeu dangereux avec les bateaux, qui consiste à casser le gouvernail des voiliers de passage à coups de tête ? Depuis 2020, dans ce secteur, 600 attaques d'orques ont été recensées et une dizaine de voiliers coulés. C'est une expérience traumatisante pour ceux qui l'ont vécu, comme cela a notamment été le cas en août 2023. Les cétacés se sont mis à casser le safran. Heureusement, ces contacts n'ont fait aucune victime. En fait ce n'était qu'un jeu pour ces épaulards qui y ont trouvé un moyen de s'amuser. "Initialement, on pense que c'était trois jeunes individus qui étaient impliqués dans ces interactions physiques. Très rapidement, ces comportements s'étaient propagés au sein de la population de ces mammifères marins", précise Christophe Guinet, biologiste du CNRS. Les attaques se concentrent pour l'essentiel dans le détroit de Gibraltar. Mais si l'on en observe quelques-unes au Portugal, les orques se déplacent pour poursuivre les bandes de thons dont ils se nourrissent. En cas de rencontre, la recommandation est de ne pas stopper le bateau et de longer les côtes au plus près pour laisser les orques inventer d'autres jeux, à l'écart des hommes. TF1 | Reportage M. Izard, N. Laurent