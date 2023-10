Attaques du Hamas : des manifestations de soutien à Israël en France

Ils sont plusieurs milliers à s'être rassemblés dans la capitale. De nombreux anonymes, venus de toute l'Île-de-France, pour marcher ensemble et afficher leur soutien à Israël. "C'est ignoble. Ce qu'ils vivent me bouleverse.", exprime l'une des manifestantes. Dans le cortège, il y a aussi des personnalités politiques, dont une dizaine de ministres du gouvernement. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était lui aussi présent et appelle à la cohésion. "Devant la barbarie, on ne peut être qu'unis. Si on n’est pas uni face à des événements de cette gravité, on le sera quand ?", dit-il. Plusieurs rassemblements ont eu lieu, ce lundi 9 octobre, en France, comme à Strasbourg, ou encore à Nice. Des centaines de personnes se sont réunis devant l'hôtel de ville, avec un drapeau israélien sur les épaules. À Lyon, ce soir, malgré l'interdiction d'une manifestation pro-palestinienne, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées dans les rues de la ville. Des tensions ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre. TF1 | Reportage J. Quancard