Attaques du Hamas : la situation dans la ville d'Ashkelon

Les tirs de roquettes par le Hamas se sont intensifiés tout au long de la journée, particulièrement ce soir du lundi 9 octobre. On entend des explosions très régulières dans le ciel, toutes les deux ou trois minutes maximum. Les sirènes d'alerte retentissent presque toutes les heures, avec à chaque fois, une ou deux salves de roquettes tirées depuis Gaza. Une explosion se fait entendre, c'est le "Dôme de fer" qui fonctionne et qui intercepte les roquettes arrivées depuis Gaza. Parfois, on sent qu'il peine justement à les intercepter et ne laisse pas passer certains missiles palestiniens, créant alors des dégâts et coupant parfois l'électricité. Plus on se rapproche de la bande Gaza, plus la situation se tend. Il y a encore eu des bombardements à Sdérot, il y a moins d'une heure. En face, Israël n'est pas en reste et riposte, notamment au moyen de frappes d'aviation sur la bande de Gaza. TF1 | S. Riou