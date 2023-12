Attaques en mer Rouge : le jeu trouble de l'Iran

La mer Rouge est sous haute tension. Ce samedi 23 décembre 2023, deux pétroliers et un navire chimiquier ont été touchés par des drones lancés depuis l'Iran et depuis le Yémen par des rebelles Houthis. Ces rebelles, armés par l'Iran, soutiennent le Hamas. Depuis plusieurs semaines, ils multiplient les attaques de drones et de missiles contre des bateaux ou des cargos liés à des compagnies israéliennes. Les États-Unis ont riposté ce samedi 23 décembre en abattant quatre drones houthis. Et ils ont décidé de créer une coalition d'une vingtaine de pays, c'est-à-dire une vingtaine de navires, dont un français, pour défendre le commerce maritime. Mais les Houthis restent menaçants, alors que les États-Unis accusent, eux, l'Iran d'être impliqué dans la planification des attaques des rebelles Houthis, notamment par leur aide en matière de renseignement. C'est une crise qui pourrait dégénérer, car la route de la mer Rouge est vitale pour le commerce mondial. Quelque 22 000 navires l'empruntent chaque année, entre Asie et Europe, en passant par le détroit de Bab-el-Mandeb. Face aux risques d'attaques, les armateurs sont donc obligés maintenant de changer d'itinéraire en passant par le sud de l'Afrique, un voyage plus long et donc plus cher. TF1 | Reportage L. Boudoul