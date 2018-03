Attaques dans l'Aude : qui étaient les victimes ?

À part le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, Radouane Lakdim a également tué trois personnes, lors des attentats dans l’Aude, le vendredi 23 mars. Il s'agit de Jean Mazières, à Carcassonne, de Christian Medves et de Hervé Sosna, dans le supermarché de Trèbes. Leurs familles étaient réunies ce jeudi 29 mars pour leur rendre un dernier hommage. Retour sur le portrait de ces trois hommes exceptionnels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.