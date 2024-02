Attaques russes, manque de munitions : l'Ukraine sous pression

Sept personnes ont perdu la vie hier, à Kharkiv, après une frappe de drone russe sur une station-service. Mercredi déjà, une attaque aérienne massive faisait un mort à Mykolaïv et au moins trois victimes à Kiev, 400 km plus au nord. C'est le symbole d'une Ukraine attaquée de toutes parts ces dernières semaines, dans les airs et sur la ligne de front. À Avdiivka, ville ruinée par les combats, les Russes gagnent du terrain. Ils contrôlent désormais un cinquième de la ville. "La symbolique est forte. Avdiivka, c'est le point de résistance ukrainienne depuis 2014", explique Patrick Dutartre, général de l'Armée de l'Air. En difficulté, Kiev vient de changer son état-major. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les Européens devaient lui fournir un million d'obus d'ici fin mars, mais ils n'en donneront au mieux que 500 000. Aux États-Unis, Joe Biden espérait une aide de 60 milliards de dollars. Sa demande a été rejetée par les sénateurs républicains mardi dernier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, W. Wuillemin