Attaques sur le sol russe : qui sont ces combattants anti-Poutine ?

Un char ukrainien qui s'aventure à travers le poste frontalier de Nekhoteevka, en Russie, immédiatement détruit. Ou des combattants qui franchissent la frontière en un lieu indéterminé, eux aussi traqués par l'armée russe. Deux incursions parmi d'autres, un égal mépris de Vladimir Poutine. Le scrutin présidentiel, en cours ce week-end, explique sans doute cette volonté de minimiser les événements, mais aussi leurs multiplications. Installés en Ukraine, trois grands groupes de francs-tireurs russes ont choisi de s'opposer au régime, en Russie même. Ils ont l'opposition à la guerre pour point commun, mais chacun suit ses propres objectifs. Le premier, la légion "Liberté de la Russie", pourrait compter 2 000 hommes. Il publie des images d'incursions et ne cache pas son ambition d'abattre le système pour affranchir le peuple. Deuxième groupe, le Corps des volontaires russes, fondé par des opposants de l'ultradroite, il a une vision suprémaciste de la politique qu'il souhaite instaurer. Le troisième groupe, c'est le Bataillon sibérien, intégré au sein de l'armée ukrainienne et communique beaucoup également sur ses actions nocturnes. Dans ses rangs, des Russes de toutes origines, notamment de nombreuses ethnies minoritaires. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Souary, S. Deshaies