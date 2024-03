Attentat à Moscou : le point sur la situation sur place

"C'est peu dire que cette piste islamiste est embarrassante pour les autorités russes et pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une menace que le pouvoir n'a pas su détecter. C'est donc un échec du FSB, alors que les services de renseignement américains, eux, dès le début du mois de mars, avaient averti sur l'imminence d'une attaque", explique Jérôme Garro. "Deuxièmement, ce retour du terrorisme islamiste après sept ans sans attentat, les Russes pensaient avoir tourné cette page et gagné ce combat qui fût mené par Vladimir Poutine. Et voilà que cette menace semble resurgir. Et puis enfin, ici, depuis deux ans, il n'y a qu'un seul ennemi officiel, c'est l'Ukraine. Et voilà donc un deuxième ennemi qui apparaît", poursuit-il. "Maintenant, Vladimir Poutine tente de relier cet attentat à Kiev, d'une part pour remobiliser la société russe, d'autre part pour apporter une réplique rapide et montrer qu'il contrôle toujours la situation", selon notre correspondant. TF1 | Duplex Jérôme Garro