EXCLUSIF - Attentat à Paris : les policiers qui ont neutralisé l'assaillant témoignent

Ces deux policiers se sont retrouvés face au terroriste et jamais ils n'ont reculé. Ils avaient un seul objectif, éviter une victime de plus. Stéphanie, major de police, raconte : "Il y avait beaucoup de monde, on se retrouvait sur le quai. Il y avait de la circulation, il fallait éviter d'autres victimes. On ne pensait qu'à une chose, c'est stopper immédiatement ces attaques." En patrouille avec son équipage, Stéphanie reçoit une alerte, un homme vient de poignarder un touriste allemand sur le pont de Bir-Hakeim à Paris. Elle tombe face à lui : "C'est lui. Tout correspond, la description, l'attitude, du coup, on sort nos armes... Il sait ce qu'il fait, il est là pour blesser." En cinq minutes, l'équipage de la major est rejoint par une deuxième équipe, celle du brigadier-chef Gérard. C'est lui qui a utilisé son pistolet à impuslion électrique pour immobiliser le terroriste : " La notion de terroriste, je ne l'ai pas du tout, parce que moi, quand j'arrive, en fait, je me ferme dans une bulle et je n'entends même pas ses propos". Gérard tire à deux reprises. La traque aurait duré moins d'une demi-heure. Le courage des policiers a été salué par Gérald Darmanin. TF1 | Reportage G. Chieze, S. Rolland, E. Vaillant, Q. Danjou