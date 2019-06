Attentat à Tunis : la population s'inquiète

Quelques heures après l'attentat survenu à Tunis, on apprend que le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, avait été victime d'un grave malaise. Un double attentat qui est une nouvelle épreuve pour le pays. C'est toute une population qui se retrouve éprouver. Ces actes montrent que les cellules dormantes terroristes en Tunisie sont toujours là et qu'elles peuvent se réactiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.