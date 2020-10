Attentat au couteau à Nice : l'émotion encore très forte sur place

Des manifestants se sont rassemblés au pied de la basilique après l'attentat au couteau qui a fait trois morts à Nice. Certains disent faire partie des identitaires de Nice. Il y a une heure, il y a eu un autre rassemblement plus calme, avec des bougies et des fleurs apportées par des étudiants, des retraités et des familles croyants ou non-croyants. Cet après-midi, des paroissiens se sont approchés du périmètre de sécurité pour se recueillir. Des fidèles avaient encore du mal à réaliser ce qui se passait.