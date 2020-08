Attentat au Niger : qui étaient les victimes ?

Le monde humanitaire est en deuil. Six Français et deux Nigériens sont tombés sous les balles des terroristes. Parmi les victimes figure Charline, 30 ans, qui venait de prendre son poste chez Acted à Niamey. "Elle voulait voyager, découvrir, être actrice pour aider. C'était en elle", témoigne sa soeur Sarah. La plus jeune victime s'appelait Léo, 25 ans. Il était étudiant dans une école de management à Rennes où il devait être diplômé en janvier 2021. Ce mardi soir, une messe a été célébrée dans la ville pour lui rendre hommage. La Tunisie, le Tchad, puis le Niger, avec Acted, Myriam en était à sa troisième mission dans un pays africain. Un choix de vie qui ne surprend pas Boris Kharlamoff. Cet ancien camarade de promotion se souvient d'une femme qui "avait une fibre humaniste". L'engagement et la solidarité étaient les deux valeurs qui caractérisaient aussi Nadifa, 30 ans. Avant de partir pour le Niger, elle avait rejoint l'Armée du salut pour distribuer des repas en pleine épidémie de coronavirus. "Elle n'attendait qu'une chose, c'était de partir au Niger, que les frontières se rouvrent. Elle n'avait qu'une hâte, c'était d'aller aider les gens. C'était ce qu'elle faisait tous les jours, que ce soit à Paris ou à l'étranger", se remémore François Ponti, ancien coordinateur des bénévoles de l'Armée du salut. Au Niger, le parc des giraffes de Kouré a perdu son guide le plus ancien Kadri, 51 ans. Il avait dédié 21 ans de sa vie à la sauvegarde des dernières giraffes d'Afrique de l'Ouest. Antonin, Stella et Boubacar, le chauffeur nigérien d'Acted, sont les trois dernières victimes de l'attentat.