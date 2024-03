Attentat d'Arras : cinq mois après, vivre avec le traumatisme

Le soir de ce 11 mars, les habitants et les élus d'Arras sont réunis sur la place des Héros, la bien nommée. Beaucoup sont encore traumatisés, qu'ils soient élèves ou professeurs, ils gravissent tous les jours le perron sur lequel est mort Dominique Bernard. Et puis on rencontre Christian, il porte fièrement sa légion d'honneur accrochée ce matin par le Premier ministre. Il est agent d'entretien et il est intervenu pour désarmer le terroriste. "Je suis suivi par des psys, il y a encore du travail, c'est important, car moi, j'aurais pété un plomb", explique l'interviewé. Et il n'est pas le seul. À Arras, 800 personnes sont actuellement suivies en cellule psychologique. C’est le cas des deux enfants d'une mère de famille qui témoigne anonymement. Ils étaient présents le jour du drame, enfermés dans leurs classes, ils n'ont rien vu. "Des cauchemars, ou dès qu'ils arrivent à l'école, ils ont mal au ventre", confie-t-elle. Tous craignent désormais le procès du terroriste, la peur que les traumatismes ne se réveillent à nouveau. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Debut, G Delobette