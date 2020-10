Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : l'enquête progresse

Ce lundi soir, les enquêteurs tentent de comprendre avec précision pourquoi et comment le terroriste est passé à l'acte. Quinze personnes sont entendues dans les locaux de la direction générale de la sécurité intérieure. Parmi elles, le père d'un élève et un prédicateur. Devant les policiers, tous deux clament leur innocence. Mais l'assaillant les avait contactés sur les réseaux sociaux. Le terroriste n'avait jamais vu l'enseignant auparavant. En interrogeant les élèves, dont quatre ont été placés en garde à vue, les policiers ont découvert que certains d'entre eux l'avaient aidé à identifier Samuel Paty. L'un a même reconnu avoir touché de l'argent. Les enquêteurs ont une autre piste. Comment Abdoullakh Anzorov, l'auteur du crime, s'est-il radicalisé ? Les policiers s'intéressent à l'un de ses amis originaire de Rouen. L'année dernière, le terroriste s'était inscrit dans un club de lutte à Toulouse, connu des services de renseignement comme un lieu de radicalisation. Mais il ne l'a que très peu fréquenté.