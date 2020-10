Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : un témoin raconte

Trois nuits qu'il ne dort plus. La mort du professeur d'histoire a eu lieu devant chez lui. Le récit de Stéphane est glaçant. "L'assaillant était juste derrière lui. En fin de compte à 40 mètres de mes petits-enfants, de mes enfants. Il a fallu que je retourne deux fois sur la scène du crime pour savoir si ce n'était pas mon petit-neveu. J'ai eu ce choc-là. C'était barbare", dit-il en sanglotant. "Nous, on est trois, quatre hommes. On cherche des bâtons partout. On ne sait pas ce qui se passe, juste un homme décapité devant chez nous. Donc, le temps que je mette mes enfants dans la caravane par terre, et puis cherché autour de ce qui se passait, la peur qu'on avait. En fin de compte, l'assaillant était devant le garage. Il était seulement en train de prendre des photos de l'acte odieux qu'il a fait. Mais par contre, il était face à face avec un autre garçon que je connais aussi qui était en train de réparer sa voiture dans ce fameux garage. Et là, ils étaient tête-à-tête. Il restait tétanisé et l'a regardé les yeux dans les yeux. Alors il avait une arme à la main et son téléphone de l'autre pour envoyer sur les réseaux sociaux. Et mon gars, comme il est parti en courant, il s'est retourné à ce moment-là parce qu'il a peur pour sa vie certainement. Et là, il a entendu les sirènes et il a vu l'assaillant partir au fond de la rue où il s'est fait abattre", témoigne-t-il. Ses petites-filles de 4 ans lui ont crié "papou, papou, qui a la tête coupée ? ". Aujourd'hui, Stéphane regrette de n'avoir rien pu faire. "On se dit, on aurait pu. On va être honnête et on a la colère de tout ça. En fait, on se culpabilise. On se dit à 30, 40 secondes près, on aurait pu faire quelque chose", a-t-il conclu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.