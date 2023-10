Attentat du quartier de l’Opéra : un procès et une plongée dans la "filière tchétchène"

Benjamin est une victime de l’attentat de l’opéra du 12 mai 2018. Le jour de l'attaque, il sortait d’un restaurant avec des amis et voit l’horreur au croisement d’une rue de Paris. Poignardé dans la côte, il a eu un instant de choc puis s'enfuit malgré la douleur. En six minutes, l'assaillant a tué un jeune homme de dix-neuf ans et a tenté de poignarder plus d’une dizaine de passants, avant d’être abattu par la police. Benjamin sera au procès, ce mercredi 25 octobre, pour tenter de comprendre ce qui a poussé Khamzat Azimov, le Tchétchène de 21 ans, à commettre son geste. Pour répondre à la question, c’est le meilleur ami du meurtrier, Abdoul Akim Naïf, qui sera devant les juges, accusé d’avoir radicalisé Azimov. Ils sont tous deux Tchétchènes. Le Nord-Caucase est une région, d’où venait aussi l’assassin de Samuel Paty, en octobre 2020 et celui de Dominique Bernard, à Arras, il y a moins de deux semaines. Le risque est que l’actualité s’invite à l'audience. Leur point commun à tous est d’avoir fui la guerre en Tchétchénie. Dans les prisons françaises, seules 2% des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme viennent du Nord-Caucase.