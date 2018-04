Attentat de Magnanville : six personnes interpellées dont une policière

Six personnes, trois hommes et trois femmes, ont été interpellées dans les Yvelines par les policiers de la Sous-direction antiterroriste (Sdat), ce lundi dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Magnanville, en juin 2016. Une policière âgée de 48 ans, ex-syndicaliste dans le département, figure parmi les personnes arrêtées, ainsi que sa fille de 29 ans, proche de la mouvance islamiste, et plusieurs de leurs proches. Les détails en plateau avec Georges Brenier, spécialiste police de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.