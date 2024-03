Attentat de Moscou : de nature à fragiliser Vladimir Poutine ?

Sur le plateau du JT 20H, samedi, notre correspondant en Russie, Jérôme Garro, a partagé son analyse sur l'attentat de Moscou. Pour lui, Vladimir Poutine a pris la parole très vite, et ce n'est pas dans ses habitudes. Mais est-ce que ça veut dire vraiment qu'il est fragilisé ? Notre journaliste rappelle que le président russe a connu des vagues d'attentats islamistes au début 2000 jusqu'en 2017. Il rappelle également les prises d'otages sanglantes, comme celles du théâtre de Moscou et de l'école de Beslan, avec à chaque fois des centaines de civils tués. Après chaque attentat, poursuit-il, Vladimir Poutine a toujours réagi de la même manière en promettant des représailles féroces, terribles, et en consolidant son pouvoir au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est probablement ce qu'il va faire à nouveau. Notre correspondant recommande vivement de retirer nos lunettes d'Européens pour lire cette crise. Ça peut sembler étrange, dit-il, mais pour une grande partie de la société russe, malgré la guerre, malgré les sanctions, Vladimir Poutine reste l'homme de la stabilité. Il fait part de ses observations en vivant en Russie. Quand une menace grandit, le réflexe de la population, c'est plutôt de se rassembler derrière le drapeau. TF1 | J. Garro