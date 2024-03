Attentat de Moscou : le profil des assaillants présumés

Les images de leur arrivée au tribunal font le tour des chaînes de télévision russe. Les quatre auteurs présumés de l'attentat de Moscou présentent des signes de mauvais traitements. Nous avons choisi de masquer leur visage tuméfié et boursouflé. L'un a un bandage qui couvre son oreille, un autre a un sac plastique autour du cou. Incapable de marché, un autre est transporté en fauteuil roulant. Selon les autorités russes, ils sont originaires du Tadjikistan et vivaient tous en Russie. Ils auraient été arrêtés dans la région de Briansk, frontalière de la Biélorussie et de l'Ukraine. Un chauffeur de taxi de 32 ans, un homme chômeur de 30 ans, le troisième a 25 ans et est ouvrier, le dernier a 19 ans et est coiffeur. Trois d'entre eux seraient père de famille. Ce soir, Vladimir Poutine semble pour la première fois crédité la revendication de l’État Islamique, mais continue de pointer du doigt l'Ukraine. À Moscou, la police est partout. Depuis l'attentat, le pays est plongé dans un climat de tension. Les évacuations se multiplient après de fausses alertes à la bombe, comme hier dans un centre commercial de Saint-Pétersbourg ou encore ce lundi 25 mars à Moscou dans une banque et d'autres magasins de la capitale russe. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Garro