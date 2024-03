Attentat de Moscou : Poutine organise la riposte

Menottés, les yeux bandés, deux des quatre assaillants présumés arrivent au siège du comité d’enquête russe. La mise en scène orchestrée par le Kremlin se veut une réponse ferme et rapide à l’attentat de Moscou. Depuis 48 heures, il n’y a qu’une version, celle de la participation ukrainienne au massacre du Crocus City Hall. Le maître du Kremlin a décidé d’imposer son récit. C’est une communication qui ne souffre aucune protestation, en Russie en tout cas. Elle est alimentée par la chaîne officielle du Kremlin, qui a diffusé des images de Vladimir Poutine, en week-end dans sa datcha, allumant un cierge à la mémoire des victimes de l’attentat. Le samedi 23 mars, les accusations du président russe ont été vertement balayées par Volodymyr Zelensky. Qu’importe les dénégations, pour Moscou, l’Ukraine est la cible désignée. Fort de cette conviction, la réponse du Kremlin est aussi militaire. Dans le ciel de Kiev la nuit dernière, des missiles russes sont interceptés par la défense anti-aérienne. L’attaque a été lancée depuis la région de Saratov vers Kiev et Lviv, à une cinquantaine de kilomètres de la Pologne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Dreyfus