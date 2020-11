Attentat de Nice : enquête sur le parcours du terroriste

Peu à peu, les caméras de surveillance ont parlé. Entre Nice et la frontière italienne, elles ont permis aux enquêteurs de retracer tous le parcours du terroriste présumé, presque seconde par seconde. On le sait désormais, juste avant de tuer les trois fidèles jeudi matin, l'assaillant s'est rendu dans une mosquée niçoise pour prier une dernière fois. Les policiers en sont convaincus. Brahim A a traversé les 1 300 km qui séparent sa Tunisie natale des Alpes-Maritimes, uniquement pour y commettre un attentat en France et nulle part ailleurs. Chaque fois, le suspect est passé à travers tous les contrôles d'identité, censés pourtant être opérés. Quelques jours plus tôt en Italie, Rome, lui, avait pourtant ordonné de quitter le pays. Mais Andrea Costa, directeur de l'association Baobab Expérience qui aide les migrants, le reconnaît lui-même. Aucune mesure coercitive n'est prise contre eux. Dans le sac à dos du tueur présumé, les policiers ont mis la main sur un exemplaire du Coran, deux téléphones portables, ainsi que deux autres couteaux, mais aucune lettre d'allégeance à un groupe terroriste n'a été découverte. D'après nos informations, l'assaillant avait, récemment auprès d'un ami, comparé la France à un pays de chien et de mécréants et que seul Allah le guiderait. Les services de renseignements ne croient guère à l'existence d'un commanditaire. Brahim A, lui, est toujours hospitalisé entouré de médecins et de policiers armés qui espèrent l'interroger dès que possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.