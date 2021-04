Attentat de Rambouillet : le père de l'assaillant témoigne

Salem, le père de Jamel Gorchene, est sorti après trois jours de garde à vue. Les enquêteurs ne retiennent aucune charge contre lui. Devant nos journalistes, il dit être tombé des nues en apprenant que son fils était l'auteur de l'attentat visant vendredi dernier une fonctionnaire de police. Ce père dépassé nous confirme que son fils pouvait parfois se montrer très violent, qu'il lui arrivait de ne pas dormir et de beaucoup fumer. Récemment confronté à de nombreux échecs personnels et professionnels, dépressif, Jamel Gorchene avait visiblement trouvé refuge dans l'islam. Quelques heures avant de passer à l'acte, il a fréquenté un lieu de prière à Rambouillet où peu de fidèles se souviennent de l'avoir croisé. Les enquêteurs peinent encore à trouver ce qui a pu être l'élément déclencheur et le mobile de son attaque contre la fonctionnaire de police. D'après nos informations, peu de temps avant de passer à l'acte, Jamel Gorchene avait effectué un test PCR et réservé un billet d'avion pour la Tunisie. Un des nombreux mystères qu'il reste encore à élucider.