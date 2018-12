Attentat de Strasbourg : les dernières informations

Le portrait du Strasbourgeois de 29 ans, fiché S, est diffusé partout dans le pays depuis deux heures. Derrière lui, 720 membres des forces de l'ordre dans le centre et tout autour de la ville, jusqu'à la frontière avec l'Allemagne. Son domicile a été perquisitionné et les fouilles se sont multipliées dans la ville. Les cabanes du marché de Noël, elles, resteront fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.