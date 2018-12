Attentat de Strasbourg : le marché de Noël, une cible de longue date

Ce n'est pas la première fois que le marché de Noël de Strasbourg est pris pour cible par des terroristes. Une attaque y avait déjà été déjouée en décembre 2000. Et pourtant, plus de deux millions de touristes convergent chaque année vers la capitale alsacienne en cette période de fêtes. Alors, comment le périmètre était-il protégé durant l'attentat du mardi 11 décembre 2018 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.