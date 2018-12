Attentat de Strasbourg : opération policière à Neudorf

Cherif Chekatt est toujours introuvable. Plus de 700 policiers et gendarmes poursuivent leur recherche dans une zone allant de Strasbourg à la frontière franco-allemande. Cet après-midi du 13 décembre 2018, les hommes du Raid ont procédé à plusieurs opérations dans le quartier du Neudorf. C'est dans ce secteur que le présumé tueur a été vu pour la dernière fois mardi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.