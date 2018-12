Attentat de Strasbourg : la police lance un appel à témoins

En cavale depuis près de 24 heures, l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg était multirécidiviste et radicalisé. Il fait désormais l'objet d'un avis de recherche. Pour aider les enquêteurs dans cette chasse à l'homme laborieuse et complexe, la police a lancé ce mercredi 12 décembre 2018 un appel à témoins. Un numéro de téléphone et une adresse web ont été mis en place pour recueillir toutes les informations pouvant mener à l'arrestation du tireur présumé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.