Attentat de Strasbourg : récit d'une nuit d'angoisse

Plus de 700 membres des forces de sécurité sont sur la piste de l'homme le plus recherché du pays. Il était 19h50 mardi lorsque celui-ci a ouvert le feu sur des passants tout près du marché de Noël, en plein centre de Strasbourg. Une scène qui a duré de longues minutes, selon les témoins. Retour en images sur cette nuit d'angoisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.