Attentat de Strasbourg : les témoins racontent

Depuis mardi 11 décembre 2018, nos envoyés spéciaux ont retrouvé des témoins qui étaient sur les lieux au moment de l'attentat de Strasbourg. Ces passants, ces commerçants et ces touristes ont assisté aux échanges de coups de feu survenus dans le centre-ville, puis dans le quartier du Neudorf. Ils racontent cette nuit tragique et extrêmement traumatisante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.