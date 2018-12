Attentat de Strasbourg : des vies brisées

Kamal, la victime gravement touchée lors de l'attaque de Strasbourg, a succombé à ses blessures dans la matinée du 13 décembre 2018. Il avait été visé à bout portant alors qu'il se promenait avec ses enfants. D'origine afghane, il était venu dans notre pays après avoir fui l'obscurantisme, les fanatismes et les talibans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.