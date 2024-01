Procès de l'attentat de Trèbes : l'émotion de la famille du gendarme Beltrame

Ils sont encore endeuillés, mais aussi combatifs. Une mère et deux frères, sont venus rendre hommage à Arnaud Beltrame, lui qui a sacrifié sa vie face aux terroristes de Trèbes, pour sauver un otage. Le terroriste islamiste Radouane Lakdim a assassiné quatre hommes, mais il a aussi laissé pour mort un jeune de 26 ans, un miraculé qui avait reçu une balle en pleine tête. Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim tire à bout portant sur un homme, qu'il pense être homosexuel, avant d'entrer dans le super U de Trèbes, et de tuer un client et un employé. Le Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame l'avait alors convaincu de libérer Julie, une caissière, acceptant en échange d'être l'otage de l'islamiste, et sa dernière victime. À Trèbes, le choc de l'attentat reste vif. Devant le supermarché, attaqué il y a six ans, les clients se disent encore traumatisés. Dans le box, sept proches du terroriste abattu par le GIGN, sont présents. Leurs avocats jurent qu'ils ne savaient rien de ses projets criminels. Néanmoins, ils encourent désormais jusqu'à 30 ans de prison. TF1 Reportage | G. Brenier, M.H. Astraudo, A. Guillet