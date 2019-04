Attentat déjoué contre les forces de l'ordre : un mineur parmi les suspects

Nos services de renseignements ont déjoué un projet d'attentat, le 26 avril 2019. Au nombre de quatre, les suspects sont tous des islamistes radicaux français et sympathisants de Daesh. Ils cherchaient par tous les moyens à acheter des fusils-mitrailleurs afin de tuer le plus de policiers possibles. L'un d'eux n'avait que 17 ans. Et dès son 15e anniversaire, il avait tenté de partir mener le jihad. La case prison tout comme sa prise en charge éducative n'ont visiblement pas eu, sur lui, le moindre effet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.