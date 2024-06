Attentat déjoué : l'origine tchétchène du suspect interroge

Le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne était la cible d'un jeune de 18 ans, Tchéthène, en cours de demande d'asile et inconnu des services de police. Il avait communiqué avec des personnes affiliées à l'État islamique. C'était aussi le cas pour l'assassin du professeur Dominique Bernard, celui du professeur Samuel Patty et en 2018 lors de l'attaque au couteau dans le quartier de l'opéra à Paris. En 1991, la Tchétchénie déclare son indépendance. Il s'ensuit deux guerres contre les forces russes, faisant des dizaines de milliers de morts et un exil massif vers l'Europe. Dans le même temps, la petite république russe, musulmane conservatrice, adhère à un Islam de plus en plus radical. De nos jours, entre 60 000 et 75 000 Tchétchènes vivraient en France. En 2018, après l'attentat du quartier de l'Opéra, ils étaient nombreux dans la rue à se mobiliser contre le terrorisme. "Ces sentiments de frustration, ils l'utilisent pour dire que dans tous les cas, la seule voie possible c'est les attentats.", s'exprime Chamil Albakov, consul honoraire de la République Tchétchène d'Itchkérie en France. Les plus jeunes sont les plus sensibles à ces arguments. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Flieller