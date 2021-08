Attentat explosif en Afghanistan : nos envoyés spéciaux en direct de Kaboul

Liseron Boudoul, avec Romain Reverdy, est notre envoyée spéciale à Kaboul. Elle est en direct avec nous au téléphone depuis la capitale afghane. Que se passe-t-il depuis que cet attentat a eu lieu ? Est-ce que vous avez observé des mesures particulières ? “Je peux vous dire que cet attentat, c’est vraiment un choc pour les habitants de Kaboul. Et depuis, on voit les talibans, armés de mitrailleuses circuler sur leur pick-up. Ils sont très très très tendus ce soir. Il y a des tirs de sommation dans différents quartiers de la ville. Les talibans utilisent aussi des haut-parleurs pour dire aux Afghans de se disperser, de ne plus se regrouper désormais. Comme s’ils craignaient d’autres attaques. On sent que cette explosion meurtrière ajoute encore un peu plus de stress et de chaos à ce quotidien déjà très très lourd et plein d’anxiété pour les habitants de Kaboul”, a rapporté Liseron Boudoul, notre envoyée spéciale sur place.