Attentat terroriste : fusillade en cours à Moscou

Une violente fusillade a eu lieu dans la salle Crocus City Hall, dans la capitale russe. Un groupe de rock donnait un concert, quand des coups de feu retentissent. Il est encore impossible de connaître le nombre des assaillants, mais sur les images, qui nous parviennent sur les réseaux sociaux, on en aperçoit au moins quatre cagoulés, en tenue de camouflage. Avec leurs armes automatiques, on les voit tirer froidement sur plusieurs visiteurs qui s'effondrent. Il est impossible pour l'heure de donner un bilan. À tout prix, paniquées, les personnes présentes tentent de s'enfuir. Une centaine ont été évacuées, d'autres seraient réfugiées sur le toit du bâtiment. Après avoir tiré, les assaillants ont lancé une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un immense incendie, qui à cette heure est toujours en cours. La difficulté pour les pompiers à intervenir, alors que les assaillants ne sont pas maîtrisés. Les forces spéciales russes ont été dépêchées sur place. Ce 22 mars soir, on apprend qu'après cette attaque, plusieurs villes russes ont annulé leurs événements culturels. La sécurité a aussi été renforcée dans plusieurs lieux publics, notamment dans les gares et les trains. TF1 | Reportage M. Chantrait, J. Garro