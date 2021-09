Attentats du 13-Novembre : ce que rescapés et proches des victimes attendent du procès

Leur vie a basculé en un instant en novembre 2015. 24 heures après les attentats de Paris, Érick et Sylvie Pétard reçoivent un appel de la police, les informant que leurs deux enfants, Marion (27 ans) et Anne (23 ans), font partie des victimes. Au début, ils refusent d'y croire. "Quand on nous a annoncé ça, c'est la fin du monde", raconte le père. "Ce n'est pas possible de toute manière. Elles ne peuvent pas être sous les couvertures comme ça, comme tout ce qu'on voyait... Pas la mort", s'exprime la mère. Leurs filles se trouvaient à la terrasse du restaurant Le Carillon. Les trois terroristes qui ont tiré ce soir-là sont morts. Mais leurs complices, quatorze hommes au total, vont être jugés en cour d'assises. "Non, moi, je ne peux pas pardonner des gens qui tuent les autres pour rien. Mes filles, elles ont été tuées pourquoi ? Parce qu'il y a un imbécile qui avait une mitraillette, qui est venu les assassiner", a réagi Érick lorsque nous lui avons demandé ce qu'il ressent vis-à-vis des assassins. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.