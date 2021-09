Attentats du 13-Novembre : récit d’une nuit d’effroi

Un bruit assourdissant retentit à l'extérieur du Stade de France. Ce jour-là, les Bleus affrontent l'Allemagne depuis un quart d'heure. Personne n'imagine qu'un kamikaze vient de déclencher sa ceinture explosive. Quatre minutes plus tard, deuxième explosion. Sur le terrain, certains joueurs se figent. Démineur de la police en mission de routine pour le match, Didier comprend qu'il se trouve désormais au cœur d'un attentat. “On entend la 2ème explosion. Donc là, on se dit : ‘on est dedans’. Tout devient suspect, à côté, il y a une bouteille de gaz, il y a un sac de vendeur à la sauvette. Les gens ont abandonné leurs affaires, il faut tout contrôler”. Quasiment au même moment, le commando des terrasses ouvre le feu sur le petit Cambodge et le Carillon dans l'Est de la capitale. En moins de deux minutes, les terroristes tirent à 130 reprises. 400 mètres plus loin, deux minutes plus tard, nouvelle fusillade. 21h36, c'est le restaurant “La belle équipe” qui est pris pour cible. L’adjudant-chef Christophe, pompier intervenu cette nuit-là, se rappelle d'un chaos indescriptible. “On a une cinquantaine de personnes qui courent dans tous les sens, qui hurlent, qui crient, et avec beaucoup de victimes allongées les unes sur les autres. Mais on ne peut pas sauver tout le monde et on va essayer de se cantonner à ceux qui sont conscients. C'est une première chose”. Le commando des terrasses laisse derrière lui 39 morts et plusieurs dizaines de blessés. Au Bataclan, 1500 personnes assistent au concert des “Eagles of Death Metal”. Un 3ème commando s'engouffre dans la salle et tire en rafale sur la foule. Ceux qui le peuvent, s’échappent par des issues de secours. C'est le début d'une prise d'otages qui durera plus de 2h. Minuit dix-huit, l'assaut final est donné. “Au fur à mesure qu'on avançait, on trouvait des blessés qu'il fallait faire prendre en charge. On a ouvert des portes de toilettes dans lesquelles il y avait cinq, six personnes tassées. On a vu des gens sortir des placards électriques, des faux plafonds. Les gens s'étaient cachés partout”. Au total, 90 personnes ont perdu la vie au Bataclan. Loïc est policier scientifique. Habitué des scènes de crime, celle du Bataclan est insoutenable. “On découvre une scène irréelle avec tous ces corps enchevêtrés”. Six ans plus tard, cette nuit reste pour ces policiers et ces pompiers leur pire souvenir d'intervention.